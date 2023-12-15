Почти весь город Артем в Приморье остался без воды из-за аварии

В результате порыва магистрального трубопровода без холодной воды остался практически весь город Артем в Приморском крае. Об этом сообщила городская администрация.

По ее данным, авария произошла на трубопроводе диаметров 1200 мм. «От холодного водоснабжения отключен почти весь Артем, от п. Штыково до ТУ «Угловое», – говорится в сообщении.

Порыв на трубопроводе планируется устранить к вечеру пятницы, уточнили позже в мэрии. Сейчас на месте аварии работают специалисты и техника «Приморского водоканала».

По информации краевой прокуратуры, без холодного водоснабжения остались 69 тыс. жителей более чем 900 многоквартирных домов и 5 тыс. частных домовладений. В Артеме проживают около 118 тыс. человек.

В надзорном ведомстве заявили, что по результатам проверки виновные в крупной коммунальной аварии будут привлечены к ответственности.

Артем, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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