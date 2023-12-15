В ДНР сообщили о последствиях ракетного удара ВСУ по Мариуполю

Украинские войска в ночь на пятницу, 15 декабря, нанесли удар дальнобойными ракетами по Мариуполю. В результате обстрела уничтожены склад стройматериалов и передвижная котельная. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы ДНР.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ в 00:25 выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты.

По данным главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Мариуполе в результате ракетного обстрела повреждения получил бетонный завод. Предприятие стало целью удара из-за своей важной роли в восстановлении города, отметил общественник в своем телеграм-канале. Рогов отметил, что Киев, проигрывая на фронте, «в бессильной злобе пытается помешать налаживанию мирной жизни на освобожденной южнорусской земле».

Мариуполь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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