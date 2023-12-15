В Новосибирской области из перевернувшегося бензовоза вылилось 25 тонн дизеля

В Новосибирской области бензовоз попал в аварию и опрокинулся. В результате на дорогу вылилось дизельное топливо. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло на автодороге Р-254 Иртыш-Новомихайловка. Отмечается, что бензовоз от удара перевернулся, произошла разгерметизация цистерны.

Прибывшие на место аварии экстренные службы обеспечили безопасность участка, пострадавших в результате ДТП нет.

Бензовоз перевозил 32 тонны дизельного топлива, около 24,5 тонны которого разлилось на площади порядка 200 квадратных метров.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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