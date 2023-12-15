ФСБ поймала украинского шпиона в Ростовской области

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже в интересах военной разведки своей страны.

По данным спецслужбы, 40-летний украинец собирал и передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины сведения о личном составе и передвижениях подразделений российских войск из зоны спецоперации, передает ТАСС.

Информацию о передвижениях российских военных задержанный отправлял кураторам в Киеве через мессенджер. Командование ВСУ могло использовать полученные данные для ударов по позициям российских подразделений, отметили в УФСБ.

Оперативники изъяли у украинца средства связи для контактов с представителями украинских спецслужб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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