В Набережных Челнах маршрутка с пассажирами загорелась на ходу

В городе Набережные Челны маршрутка, в салоне которой находились пассажиры, загорелась на ходу. Об этом сообщают местные СМИ.

Автобус резко вспыхнул в нескольких метрах от остановки «Театр кукол». В этот момент в салоне находились несколько пассажиров, они успели эвакуироваться вместе с водителем. По предварительным данным, никто не пострадал.

Огонь пытались сбить огнетушителем очевидцы, но ничего не вышло. Пламя полностью объяло машину. Прибывшие на место пожарные потушили пожар, к этому времени автобус выгорел полностью.

Предположительно, возгорание произошло в моторном отсеке из-за замыкания электропроводки.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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