В Ульяновской области жители многоквартирника отравились угарным газом, двое погибли

В Ульяновской области несколько семей отравились угарным газом. В результате инцидента два человека погибли, еще семь, в том числе четверо детей, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Массовое отравление угарным газом произошло в многоквартирном доме по улице Пионерской в рабочем поселке Цильна.

По информации регионального управления СК РФ, утром 15 декабря в квартирах были обнаружены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Причиной их смерти стало отравление угарным газом. Еще семь жителей дома пострадали и были доставлены в больницы в тяжелом и среднетяжелом состоянии, уточнила пресс-служба областного минздрава.

Троих взрослых госпитализировали в Ульяновский областной центр специализированных видов медицинской помощи. Четыре ребенка были доставлены в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Запланированы телемедицинские консультации со специалистами федерального центра», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили в связи с происшествием уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований.

В связи с инцидентом прокуратура Цильнинского района Ульяновской области проводит проверку деятельности должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования. Кроме того, прокуроры проверяют, насколько контролирующие органы своевременно следили за соблюдением газовой компанией требований безопасности при эксплуатации коммунальной инфраструктуры.

Ульяновск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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