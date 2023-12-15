На руднике в Норильске произошла авария на буровой установке

В одной из шахт Норильска произошла авария. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

ЧП случилось на руднике «Комсомольский» в забое на глубине порядка 600 метров. Отмечается, что авария произошла на буровой установке.

«Информации о судьбе горняков пока нет», – рассказал собеседник агентства.

Рудник «Комсомольский» – одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала «Норникеля». Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года.

Норильск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube