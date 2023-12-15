На руднике в Норильске произошла авария на буровой установке

В одной из шахт Норильска произошла авария. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
ЧП случилось на руднике «Комсомольский» в забое на глубине порядка 600 метров. Отмечается, что авария произошла на буровой установке.
«Информации о судьбе горняков пока нет», – рассказал собеседник агентства.
Рудник «Комсомольский» – одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала «Норникеля». Он ведет подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года.
Норильск, Зоя Осколкова
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