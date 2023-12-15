Украинский депутат взорвал гранаты во время сессии: десятки раненых

Депутат в Закарпатской области Украины во время сессии сельсовета взорвал три гранаты, сообщают украинские СМИ. По последним данным МВД, пострадали 26 человек, шесть из них в тяжелом состоянии. Сам подрывник находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. Народные избранники на сессии утверждали бюджет на 2024 год. Гранаты подорвал депутат от партии «Слуга народа» Сергей Батрин, проживающей в селе Кушница.

В Сети появилось видео подрыва гранат закарпатским депутатом. На кадрах видно, что мужчина зашел в кабинет, где шла сессия сельсовета, через несколько секунд достал из карманов куртки три гранаты и кинул их на пол. Дальше произошли взрывы.

Отмечается, что инциденту предшествовал жаркий спор Батрина с депутатами. Он требовал, чтобы депутаты сначала отчитались за бюджет 2023 года, и только потом принимали финансовый документ на 2024 год. В какой-то момент Батрин вышел из зала. Спустя несколько минут он вернулся, чтобы подорвать гранаты. Что побудило депутата на такой поступок, неизвестно.

СБУ расследует подрыв гранат в закарпатском сельсовете как теракт. Полиция открыла дело по незаконному обращению с оружием и боеприпасами.

Ужгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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