Подросток купил пистолет на маркетплейсе и принес оружие в школу

В Нижегородской области ученик принес в школу оружие, которое приобрел на маркетплейсе. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городе Выкса. Восьмиклассник принес в школу пневматический пистолет Stalker S17 и хвастался оружием перед сверстниками.
Пистолет и пули к нему у подростка забрали и вызвали полицию. Мальчик рассказал, что купил оружие за 500 рублей на маркетплейсе, передает телеграм-канал NewsNN.
Отмечается, что мать знала, что ее сын купил оружие, но у нее не было сомнений, что ребенок может кому-то навредить. С родителями и подростком работают правоохранители.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
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