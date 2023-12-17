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Воскресенье, 17 декабря 2023, 12:38 мск

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Подросток купил пистолет на маркетплейсе и принес оружие в школу

В Нижегородской области ученик принес в школу оружие, которое приобрел на маркетплейсе. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Выкса. Восьмиклассник принес в школу пневматический пистолет Stalker S17 и хвастался оружием перед сверстниками.

Пистолет и пули к нему у подростка забрали и вызвали полицию. Мальчик рассказал, что купил оружие за 500 рублей на маркетплейсе, передает телеграм-канал NewsNN.

Отмечается, что мать знала, что ее сын купил оружие, но у нее не было сомнений, что ребенок может кому-то навредить. С родителями и подростком работают правоохранители.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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