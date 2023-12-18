Ракета КНДР могла бы достать до любой точки в США, подсчитало МО Японии

Выпущенная КНДР баллистическая ракета могла бы поразить цель в любой точке США, подсчитали в Минобороны Японии. Вашингтон, Токио и Сеул выразили протест в связи с очередным ракетным пуском Пхеньяна.

По данным объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета вылетела из района около Пхеньяна в 08:24 часов 18 декабря и через 73 минуты полета упала в море. Она смогла пролететь тысячу километров и достичь окрестностей острова Хоккайдо, но упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

Японские военные подсчитали, что с учетом веса боеголовки ракета могла достичь высоты в шесть тысяч километров и пролететь 15 тыс. км. Такие характеристики позволят оружию поразить цель в любой точке на территории США, пишет агентство Kyodo.

В Японии и Южной Корее прошли экстренные заседания советов национальной безопасности. Эти страны совместно с США решили дать ответ на ракетные пуски КНДР. Пока все три страны выразили протест в связи с запуском ракеты.

Южнокорейские военные допустили, что ракета может работать на твердом топливе. Тогда будет сложнее отследить подготовку к запускам, поскольку такое вооружение не требует заправки перед стартом, как ракет на жидком топливе, передает агентство «Рёнхап».

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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