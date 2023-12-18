В ДНР обнаружили тайник с секретными документами СБУ

Секретные документы Службы безопасности Украины нашли российские спецслужбы на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом специальной военной операции, был обнаружен в Волновахском районе ДНР в результате совместной операции УФСБ России по региону и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота.

Отмечается, что изучение документов позволило получить информацию о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб.

В настоящее время проводится оперативно-разыскные мероприятия по проверке полученных сведений.

© 2023, РИА «Новый День»

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