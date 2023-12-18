Бастрыкин потребовал проверить время приезда скорой к попавшему в реанимацию ребенку

Жительница Новосибирской области заявила, что ее годовалая дочь оказалась в реанимации, потому что бригада скорой помощи отказалась ехать на вызов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки инцидента.

Сибирячка рассказала, что 16 декабря вызвала скорую помощь из-за жара у дочери. Врач-невролог ранее рекомендовал не допускать повышения температуры тела выше 37,5 из-за риска фебрильных судорог. На станции скорой помощи отказались отправлять бригаду.

Прибывшая на вызов педиатр помогла сбить жар, но через несколько часов ситуация повторилась. Снова вызвали скорую, и пока бригада добиралась, у ребенка начались рвота и спутанность сознания. По пути в больницу бригада делала остановку по своим причинам.

«Спустя пять минут после прибытия в больницу у дочери начались судороги, на моих руках она вся посинела и потеряла сознание. Дочь сразу забрали в реанимацию», – рассказала мать пострадавшей девочки паблику «Инцидент Новосибирск».

В СКР сообщили, что проверяют обстоятельства инцидента на признаки преступления. Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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