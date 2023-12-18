Шестеро детей пострадали в аварии с автобусом в Башкирии

В Башкирии автобус с детьми попал в аварию. По последним данным, пострадали шестеро несовершеннолетних и один взрослый.

ДТП произошло на Алексеевском шоссе. Столкнулись автобус «Higer» и грузовик «Шакман». В салоне пассажирского транспорта находились 25 детей, которые следовали на экскурсию в Алексеевку.

По последним данным, медицинская помощь понадобилась семи пострадавшим, среди них шестеро детей в возрасте от 6 до 9 лет и один взрослый.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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