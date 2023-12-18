Педофилу из Татарстана дали 14 лет за насилие над ребенком

В Татарстане 57-летний местный житель получил 14 лет лишения свободы за надругательство над 10-летней девочкой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Также, согласно приговору, осужденного будут принудительно лечить от педофилии.

Следствием и судом установлено, что в апреле и декабре 2022 года подсудимый на своей машине под предлогом довезти домой отвозил 10-летнюю соседку в безлюдное место и там «совершал в отношении нее действия сексуального характера».

Позже мужчина незаконно проник в дом школьницы и уговаривал ее никому не рассказывать о произошедшем.

Педофила задержали. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, а также принудительное лечение от расстройства сексуального предпочтения форме педофилии», – говорится в сообщении.

Казань, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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