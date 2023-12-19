Тело младенца нашли в мусорном баке в Омске: возбуждено дело об убийстве

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего после обнаружения в мусорном баке в Омске пакета с телом новорожденного ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Тело младенца без видимых телесных повреждений было найдено 18 декабря в мусорном контейнере на улице Малиновского. Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка родилась живой и доношенной.

В настоящее время устанавливается точная причина смерти новорожденной. Также устанавливается личность матери ребенка.

Омск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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