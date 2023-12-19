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Вторник, 19 декабря 2023, 17:03 мск

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На химзаводе в Дзержинске произошла авария

Фото: МЧС Нижегородской области

На химическом предприятии в Дзержинске обрушилась часть трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Нижегородской области.

Авария случилась накануне вечером. «В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода», – говорится в сообщении.

В результате пострадал один человек. Медики осмотрели пациента и отправили его на амбулаторное лечение.

Причины произошедшего устанавливаются.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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