На химзаводе в Дзержинске произошла авария

На химическом предприятии в Дзержинске обрушилась часть трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Нижегородской области.
Авария случилась накануне вечером. «В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода», – говорится в сообщении.
В результате пострадал один человек. Медики осмотрели пациента и отправили его на амбулаторное лечение.
Причины произошедшего устанавливаются.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
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