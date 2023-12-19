В результате обстрелов украинскими неонацистами в Донецке ранено 15 человек

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в среду, 20 декабря, сообщило, что за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими неонацистами в Донбассе было ранено 15 мирных жителей.

В официальной сводке представительства ДНР СЦКК говорится: «С 00:00 19.12.2023 по 00:00 20.12.2023 года представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины, – прим.ред.). Поступили сведения о ранении 15 гражданских лиц в Петровском, Киевском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка».

«На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударного БпЛА. На горловском 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, ударного БпЛА. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 83 единицы различных боеприпасов», – сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube