В центре Санкт-Петербурга рухнул шестиэтажный дом

Шестиэтажный расселенный дом обрушился на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает городской главк МЧС. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

Бывший доходный дом по адресу ул. Гороховая, 73, возведенный в 1885 году и перестроенный в 1904 году, находился на ремонте. Дом обрушился около двух часов ночи. Первая трещина, по информации СМИ, появилась на здании накануне вечером.

Сотрудники МЧС ведут работы по разбору обрушившихся конструкций. В них задействованы 24 единицы техники и 89 человек.

Добавим, что из соседнего дома эвакуированы 27 жильцов. Восемь из них остановились у родственников и знакомых, остальные размещены в гостинице, уточнили ТАСС в МЧС.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с обрушением здания.

«Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube