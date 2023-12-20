Подросток ударил одноклассника ножом в грудь в школе в Иркутской области

В Иркутской области 14-летний подросток ударил одноклассника кухонным ножом в грудь. До инцидента между восьмиклассниками был затяжной конфликт. Пострадавший госпитализирован, сообщает телеграм-канал SHOT.

Происшествие случилось в школе села Мельница Нижнеудинского района утром 18 декабря, но известно о нем стало только сегодня. По информации пресс-службы регионального полицейского главка, юный злоумышленник задержан. Подросток пояснил, что ранил ножом сверстника в ходе словесной перепалки на фоне конфликта с родственником потерпевшего.

В полиции отметили, что почти месяц назад школьника поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции за административное правонарушение. Сейчас с ним работают правоохранители.

Нижнеудинская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в школе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. В ходе проверки прокуратура даст оценку «исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», – сказано в сообщении.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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