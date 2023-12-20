В Нальчике девятилетнему мальчику оторвало пальцы взрывом петарды

В Кабардино-Балкарии девятилетний ребенок лишился пальцев из-за взрыва петарды. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».

Школьник нашел пиротехнику дома и вышел на улицу. Там он пытался поджечь петарду, но она взорвалась у него в руке.

Ребенка доставили в больницу. Врачи провели операцию. Пострадавший лишился безымянного пальца и мизинца на левой руке, часть среднего пальца удалось сохранить. В настоящее время мальчик находится под наблюдением медиков в отделении травматологии.

Сотрудники ПДН провели беседу с родителями. Устанавливаются детали произошедшего.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube