Жителю Комсомольска-на-Амуре дали 9,5 лет «строгача» за шпионаж в пользу Украины

Суд в Хабаровском крае приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима жителя Комсомольска-на-Амуре за государственную измену. Мужчину поймали на шпионаже в пользу Украины.

По данным УФСБ по региону, ранее в этом году фигурант связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины с целью передачи данных о военных объектах Министерства обороны РФ на территории края, передает ТАСС.

Эти сведения могли быть использованы для совершения диверсионно-террористических актов в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, отметили в спецслужбе.

В отношении жителя Комсомольска-на-Амуре было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа» (ст. 275 УК РФ). Сегодня Хабаровский краевой суд вынес приговор обвиняемому.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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