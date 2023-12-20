В Перми приставы изъяли у должника более 200 роботов-игрушек

Житель Перми не оплачивал кредиты и услуги ЖКХ. В результате приставам пришлось изъять имущество – 236 моделей игрушек-роботов. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Мужчина накопил долги на сумму около двух миллионов рублей. Приставы не раз предупреждали жителя, что в отношении него возбуждено исполнительное производство.

Выяснилось, что должник является владельцем одной квартиры, в которой и проживает. Кроме того, он основал музей игрушек-роботов.

Мужчине запретили проводить регистрационные действия с его недвижимостью, а также изъяли игрушки, которые оценили в 155 тысяч рублей. Имущество передали на ответственное хранение. Отмечается, что игрушки будут возвращены пермяку после уплаты всех долгов.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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