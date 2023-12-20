Северо-Курильск засыпало пеплом с вулкана Эбеко

Вулканический пепел выпал в городе Северо-Курильск, сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».
Филиал опубликовал короткое видео с места выпадения пепла в своем телеграм-канале. В кадре видно, как снег покрывается крупными черными частицами пепла.
«20 декабря в городе Северо-Курильск зафиксировано выпадение пепла с вулкана Эбеко», – говорится в сообщении.
Город уже попадал под пепловый выброс 12 декабря. Тогда серый налет пепла плотно закрывал снежный покров.
Северо-Курильск, Наталья Рязанова
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