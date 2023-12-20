В результате обстрела украинскими неонацистами актер Иван Охлобыстин получил травму

Известный российский музыкант Аким Апачев в среду, 20 декабря, сообщил, что во время поездки в Донбасс в результате обстрела со стороны украинский неонацистов актер Иван Охлобыстин получил травму, – передают СМИ.
В своем Telegram-канале музыкант написал: «Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!»
Ранее сегодня дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила, что ее отец попал под обстрел во время поездки в Донбасс с гуманитарной помощью.
В комментарии «Известиям» Евдокия сказала: «Все хорошо. Это было несколько дней назад. Пуля прошла по касательной и задела бронежилет. Папа абсолютно целый».
На своей странице в одной из соцсетей дочь актера также написала: «Мама с папой в очередной раз ездили в Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально».
Москва, Иван Бабурин
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