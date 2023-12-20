Михаил Фридман объявлен в розыск украинскими спецслужбами

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел Украины, в частности, говорится: «Дата исчезновения – 10 октября 2023 года. Разыскивается по обвинению по ч. 3 ст. 110-2 «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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