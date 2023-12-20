Боевики ХАМАС за трое суток ликвидировали 25 израильских военных

Представитель военного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда в среду, 20 декабря, заявил, что за последние трое суток в секторе Газа уничтожено 25 израильских военнослужащих и поражена 41 единица военной техники, – сообщают СМИ.

В сообщении Абу Убейды, опубликованном Telegram-канале ХАМАС, говорится: «За последние 72 часа бойцам «Аль-Кассам» удалось полностью или частично уничтожить 41 единицу военной техники. Наши бойцы подтвердили ликвидацию 25 и ранение десятков сионистских солдат».

Газа, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube