Над Белгородским районом сбит украинский беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 20 декабря, сообщил, что на подлете к городу сбит беспилотный летательный аппарат украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

В свою очередь, в российском минобороны сообщили, что «20 декабря в районе 21.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью».

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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