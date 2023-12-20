Число жертв в секторе Газа достигло 20 тысяч

Палестинское движение ХАМАС в среду, 20 декабря, заявило, что с начала войны с Израилем в секторе Газа было убито, по меньшей мере, 20 000 человек, – передают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ХАМАС, в частности, говорится: «С начала войны с Израилем в секторе Газа убито, по меньшей мере, 20 000 человек. Среди погибших около 8000 детей и 6200 женщин».

В свою очередь, издание TheTimes of Israel пишет, что «ХАМАС считает детьми всех, кто младше 18 лет, в то время как в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждают, что многие боевики ХАМАС, принимающие участие в боевых действиях, являются несовершеннолетними, достигшими позднего подросткового возраста».

«По меньшей мере, одна треть убитых являются боевиками ХАМАС. В число жертв также входят те, кто погиб в результате неудавшихся палестинских ракетных обстрелов», – сообщили в ЦАХАЛ.

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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