В ДНР под обстрелами украинцев пострадали девять мирных граждан

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в среду, 20 декабря, сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов было ранено девять мирных граждан.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК в ДНР, говорится: «г. Донецк (Киевский район): в Республиканском травматологическом центре по ул. Артема ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица: мужчина 1997, женщины 1991, 1961 г.р., а также сотрудник Республиканского травматологического центра – мужчина 1984 г.р. По ул. Коцюбинского, 27 ранены женщина 1965 г.р. и мужчина 1987 г.р. Н.П. (населенный пункт, – прим.ред.) Верхнеторецкое: в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет, – прим.ред.) с БпЛА пострадали трое сотрудников бригады скорой медицинской помощи. Повреждена машина скорой медицинской помощи».

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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