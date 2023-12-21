В Татарстане взрывом разнесло квартиру в двухэтажке

Взрыв прогремел в квартире в двухэтажном доме в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана, есть пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Взрывной волной квартира была разрушена, внешняя стена отсутствует, по дому пошли глубокие трещины. На месте работают 32 человека и 10 единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.

Жильцов эвакуировали, не исключено, что под завалами могут быть люди. В ведомстве число пострадавших не уточнили. По данным телеграм-канала Mash Iptash, травмы получили четыре человека.

Причиной взрыва стала утечка газа. Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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