В Ставропольском крае два человека погибли при крушении дельтаплана

В Ставропольском крае потерпел крушение дельтаплан. По предварительным данным, два человека погибли.
ЧП произошло неподалеку от поселка Мирный, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.
«Погибли два человека», – говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
На сайте регионального управления МЧС опубликованы рекомендации для населения. По прогнозам метеорологов, ночью и утром в крае местами ожидается туман.
Ставрополье, Зоя Осколкова
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