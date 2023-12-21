В Ставропольском крае два человека погибли при крушении дельтаплана

В Ставропольском крае потерпел крушение дельтаплан. По предварительным данным, два человека погибли.

ЧП произошло неподалеку от поселка Мирный, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

«Погибли два человека», – говорится в сообщении. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

На сайте регионального управления МЧС опубликованы рекомендации для населения. По прогнозам метеорологов, ночью и утром в крае местами ожидается туман.

Ставрополье, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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