В Запорожье силовики задержали несовершеннолетних диверсантов

В Запорожской области полицейские задержали диверсионную группу, которая готовила теракты по заданию кураторов из Украины. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Трое несовершеннолетних называли себя «Черный Саботаж». «По заданию своих кураторов с украинской стороны еще в 2022 году они получили российские паспорта и занимали активную пророссийскую позицию», – говорится в сообщении.

Подростки собирали и передавали сотрудникам СБУ разведданные о перемещении, расположении российских войск и руководства региона. Члены группы организовали несколько террористических актов.

«Как установили оперативники, в эту группу входили еще двое местных жителей, которые предположительно погибли в результате непроизвольного подрыва неустановленного самодельного взрывного устройства», – добавили в полиции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное группой лиц»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение или ношение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 30 по ч. 2 ст. 205 («Подготовка к теракту») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Расследование продолжается.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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