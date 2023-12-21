В Карловом университете в Праге произошла стрельба

Полиция Чешской республики в четверг, 21 декабря, сообщила, что в результате стрельбы в Карловом университете Праги есть погибшие и раненые, – сообщают местные СМИ.

Согласно сообщениям, распространяемым в соцсетях и местных СМИ со ссылкой на правоохранителей, говорится: «В здании философского факультета, который находится в центре города неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным есть погибшие и раненые. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта остановлено».

«Сотрудникам вуза было приказано оставаться на месте, запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет. Стрелок продолжает находиться в здании. Он передвигался по четвертому этажу, где расположены юридический факультет, деканат и факультет музыкальных наук», – говорится также в сообщениях пражских СМИ.

Позднее полиция Чехии в соцсети X (экс-Twitter) опубликовала сообщение об устранении злоумышленника.

«Cтрелок был устранен!!! Все здание в настоящий момент эвакуировано, а на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых», – сообщили чешские правоохранители.

Прага, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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