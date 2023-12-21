В результате стрельбы в Карловом университете в Праге убито 11, ранено 30 человек

Медицинские службы Праги в четверг, 21 декабря, заявили, что по предварительным данным в результате стрельбы в Карловом университете в Праге погибли 11 человек, 30 ранены, – сообщают СМИ.
В свою очередь, Telegram-канал телеканала «Звезда» опубликовал детали нападения на университет, о которых рассказал чешский журналист Ондржей Соукуп.
«Сейчас полиция эвакуирует всех студентов и преподавателей. У меня там друзья, которые преподают. Это было во время учебы, они говорят, что вдруг услышали хлопок, громкую стрельбу и в тот момент все бросились к дверям, чтобы закрыть их, перетаскивали мебель. Один из знакомых рассказал, что они успели закрыть на ключ дверь и через пять минут кто-то пытался [проникнуть в помещение]. Там могло находиться пару сотен человек. Место происшествия оцеплено, развернут мобильный госпиталь», – сообщил Соукуп.
Ранее сегодня полиция Праги сообщила, что «в здании философского факультета, который находится в центре города неизвестный открыл стрельбу. Есть погибшие и раненые. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта остановлено».
Позже появилась информация о ликвидации злоумышленника. По другой версии нападавший – застрелился.
«Стрелявший погиб, упав с крыши, возможно, после того как выстрелил в себя», – сообщили в полиции Праги.
Прага, Иван Бабурин
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