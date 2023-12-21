Экс-министра «Открытого правительства России» приговорили к 12 годам лишения свободы

Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег в четверг, 21 декабря, был приговорен Преображенским судом Москвы к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 80 млн. рублей, – сообщают СМИ.

В приговоре оглашенным судьей, в частности, говорится: «Признать Абызова виновным. Путем частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере 80 млн. рублей. …Лишить Абызова ордена Дружбы и наложить ограничения после отбытия им наказания на срок пять лет: нельзя покидать место жительства и посещать массовые мероприятия».

От наказания по статье о коммерческом подкупе суд Абызова освободил в связи с истечением срока давности.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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