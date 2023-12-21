СМИ: Стало известно, кто устроил бойню в Карловом университете в Праге

Чешская полиция установила, что устроившим стрельбу в Карловом университете в центре Праги в четверг, 21 декабря, оказался 24-летний студент философского факультета ВУЗа Давид Козак, – сообщает онлайн-портал телеканала Seznamzpravy.

В сообщении, опубликованном на сайте, в частности, говорится: «Сначала Давид Козак убил своего отца, затем пошел в университет, где продолжил стрельбу по людям. Он имел разрешение на оружие. Козак учился на факультете философии и искусств Карлова университета в Праге. В прошлом году он получил степень бакалавра истории и европейских исследований».

«Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Он писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид», – сообщили в полиции Чешской Республики.

По последним данным, количество жертв стрельбы возросло до 15. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что инцидент в Праге с терроризмом не связан.

Прага, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube