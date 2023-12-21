Три украинских беспилотника сбиты на подлете к Бердянску

Оперативные службы Запорожской области в четверг, 21 декабря, сообщили об уничтожении трех украинских беспилотниках на подлете к Бердянску.

В распространенном сообщении, в частности, говорится: «По уточненной информации о работе ПВО в Бердянске, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв».

В свою очередь, член общественной платы России Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал: «Над Бердянским районом успешно отработало ПВО России. Две цели уничтожены на подлёте – в районе с. Осипенко».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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