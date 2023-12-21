Еще один украинский беспилотник сбит над Курской областью

Министерство обороны России в четверг, 21 декабря, сообщило, что незадолго до полуночи над Курской областью был уничтожен еще один украинский беспилотник.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «21 декабря около 23.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области».

Отметим, что предыдущая попытка атаковать Курскую область была пресечена около 22.00 мск.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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