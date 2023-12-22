В результате атаки украинского беспилотника в Донецке пострадали пятеро сотрудников МЧС

МЧС России в пятницу, 22 декабря, сообщило, что в Донецке от боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника, пострадали пять пожарных, тушивших пожар.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, говорится: «В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника. Пострадали 5 сотрудников 3 пожарно-спасательной части города Донецк. Они госпитализированы. В настоящее время жизни сотрудников ничего не угрожает».

Донецк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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