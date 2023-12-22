Украинские неонацисты обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 22 декабря, сообщил, что в результате обстрела украинскими боевиками села Теребрено Краснояружского района получили повреждение линии электропередачи.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток».

Ранее глава региона сообщал, что из-за ночного обстрела со стороны Украины в Краснояружском районе без электричества остались 3,5 тысячи домохозяйств.

Белгород, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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