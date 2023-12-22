Арестован заместитель генерального директора Роскосмоса

Следственный комитет России (СК РФ) в пятницу, 22 декабря, сообщил, что заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Олегу Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Обвиняемые заключены под стражу.

В сообщении пресс-службы СК РФ говорится: «Главным следственным управлением Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта по закупке оборудования они похитили не менее 435 млнрублей бюджетных средств».

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в Следкоме.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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