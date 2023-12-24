Ураган в Сочи: поваленные деревья, разрушенные кровли домов – без света остались более 11 тысяч жителей

В Сочи за сутки в центре города выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере – 45 миллиметров снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля. Об этом говорится в сообщении сочинской администрации.

Кроме того, более 11 тысяч жителей Сочи остались без света после того, как ветер в четырех крупных районах города повредил воздушные линии электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Как уточняется, из-за шквалистого ветра 21 самолет направлен на запасные аэродромы в другие города. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25-го декабря. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Сочи, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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