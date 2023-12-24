Девять детей пострадали при обрушении горки в Хакасии

В результате обрушения горки в Хакасии, которое произошло накануне, в общей сложности пострадали 10 человек – один взрослый и 9 детей. Как уточнила пресс-служба республиканского министерства здравоохранения республики, у пятерых ребят – ушибы, у четырех детей диагностированы переломы.

«Двое детей госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Ремишевской. Сегодня их осмотрел главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Хакасии. Состояние детей стабильное. Остальные получают амбулаторное лечение», – отметили в ведомстве.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что около 16 часов 23 декабря более 10 детей играли на площади, расположенной по улице Базарная посёлка Усть-Абакан Усть-Абаканского района, где велось строительство деревянной горки. При катании произошло обрушение посадочной платформы горки, в результате чего несколько детей упали с 3-х метровой высоты. При падении дети получили травмы различной степени тяжести.

Установлено, что горка эксплуатировалась детьми, при этом объект не прошёл процедуру сертификации и не имел запрещающих эксплуатацию ограждений.

В рамках расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство объекта, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности детей.

Абакан, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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