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Воскресенье, 24 декабря 2023, 14:51 мск

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ВСУ обстреляли Брянскую область: ранен мирный житель

Сегодня под обстрелом вооруженных формирований Украины оказалась Брянская область. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, по мирным объектам села Зерново Суземского района выпущено было более 30 снарядов, в результате чего ранен местный житель.

«По уточненным данным, по селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор в своём телеграм-канале.

По его словам, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.

«Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы», – добавил Богомаз.

Брянск, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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