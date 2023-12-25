Легковушка влетела в фуру на трассе Пермь – Екатеринбург: погибли четверо

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и фуры на трассе в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского глава. Среди жертв – ребенок.

Смертельная авария произошла около 06:30 на 126 км трассы Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, в результате заноса автомобиль Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

На месте ДТП погибли водитель легковушки и два его пассажира, 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. Позднее в больнице умерла еще одна пассажирка. Травмы различной степени тяжести получил 16-летний подросток и был госпитализирован.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Пермь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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