В Алтайском крае 15 посетителей кафе получили химические ожоги

В Алтайском крае у 15 посетителей кафе диагностировали химические ожоги, среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Заринске. После посещения кафе 15 человек обратились за медицинской помощью, в том числе несовершеннолетние. Врачи диагностировали химические ожоги лица и слизистых.

«23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа», – уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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