Под Красноярском два рыбака провалились под лед на снегоходе

В Красноярском крае разыскивают двух рыбаков, которые провалились под лед на снегоходе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Шестеро местных жителей отправились на рыбалку 90 километрах от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Вечером трое из них поехали на снегоходах проверить снасти, одна из машин провалилась в полынью на реке Мендель.

«В ходе поисковых мероприятий снегоход извлечен из воды, тела мужчин до настоящего времени не обнаружены», – говорится в сообщении.

В данный момент поиск пропавших продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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