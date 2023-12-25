Подростка подозревают в массовой рассылке сообщений о ложных минированиях

17-летнего жителя Красноярского края подозревают в рассылке сообщений о ложных минированиях. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным правоохранителей, подросток из села Нижний Суэтэк Ермаковского района в течение трех лет сообщал о заложенных бомбах. Предположительно, он совершил не менее 350 звонков.

При обыске в доме юноши нашли банковские карты, планшет, ноутбук и сотовый телефон. С подозреваемым связывались кураторы и платили ему деньги. Чтобы отвести от себя подозрение, подросток пользовался программой подмены голоса.

В результате парень стал фигурантом двух уголовных дел. В настоящее время он находится под стражей.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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