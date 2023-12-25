Пожилая женщина погибла в результате обстрела Донецка

Жительница Донецка погибла при обстреле города украинскими войсками. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате утреннего обстрела Петровского района по переулку Ширшова погибла женщина 1951 года рождения», – написал чиновник в своем телерам-канале.

За сегодняшний день ВСУ семь раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 20 снарядов натовского калибра 155 мм, следует из данных СЦКК по ДНР.

Ранее сегодня от обстрела ВСУ пострадали два мирных жителя Горловки в ДНР. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. В результате вчерашнего обстрела Горловки ранения получили, по последним данным, 10 человек, уточил он.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube