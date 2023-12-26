Жителю Сахалина дали 15 лет колонии за подготовку диверсии на объекте ТЭК

Суд в Сахалинской области приговорил местного жителя к 15 годам колонии за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса региона. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Подсудимый 1980 года рождения получил 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии строгого режима.

По информации спецслужбы, житель Сахалина готовил диверсию на объекте ТЭК острова «под руководством спецслужб Украины», передает «Интерфакс».

При задержании мужчины у него дома обнаружены и изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления взрывного устройства. Кроме того, у злоумышленника нашли средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента, а также переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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